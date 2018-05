Haos în Hawaii din cauza scurgerilor de lavă după o erupţie a vulcanului Kilauea VIDEO Locuitorii din zona Leilani au primit ordin sa-si paraseasca locuintele imediat si sa se refugieze in adaposturile infiintate de autoritati in centrele comunitare și in bisericile din zona in urma unei scurgeri de lava proenita de la vulcanul Kilauea, anunta presa internationala. Autoritatile americane au inchis si autostrada 132 din Hawaii si au cerut populatiei sa evacueze zona. De altfel, scurgerile de lava au blocat mai multe drumuri si au afectat zeci de cladiri de pe insula Hawaii. Totodata, zone intinse au ramas fara energie electrica dupa ce peste 400 de stalpi de electricitate dau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

