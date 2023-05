Stiri pe aceeasi tema

- Aproape un milion de francezi, din care peste 500.000 doar in Paris, au protestat luni, 1 mai, intr-o noua zi de proteste dupa aproape 4 luni de framantari sociale ieșite din comun, provocate de reforma pensiilor din aceasta țara. Protestele au devenit violente la Paris și Nantes. Un polițist a fost…

- Protestele violente continua in Franta, asta in timp ce presedintele Emmanuel Macron insista ca proiectul care prevede majorarea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani va intra in vigoare in aceasta toamna.

- Cel putin 154 de agenti ai fortelor de ordine au fost raniti in cursul protestelor violente desfasurate joi in Franta, iar peste 110 manifestanti au fost retinuti, anunta autoritatile, conform cotidianului Le Figaro.

- Sute de mii de persoane sunt așteptate sa iasa din nou marți in strada in principalele orașe ale Franței pentru a protesta faai de reforma pensiilor care prevede creșterea varstei de pensionare. In paralel, grevele continua sa paralizeze principalele ramuri ale economiei franceze, iar sindicatele spun…

- Protestatarii suparati pe presedintele Emmanuel Macron si pe planul sau de crestere a varstei de pensionare s-au incaierat joi cu politia, au aruncat cu sticle incendiare, pietre, petarde si artificii, au vandalizat magazine, au blocat accesul la un terminal de aeroport, s-au asezat pe sinele de tren,…

- Au fost din nou violente si haos la protestele din mai multe orase din Franta. Mii de oameni au marsaluit prin tara nemultumiti de noua reforma a lui Macron, care modifica varstele de pensionare. Pentru a treia noapte la rand, francezii au protestat fața de reforma pensiilor dupa ce guvernul a crescut…

- Politia franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa cateva mii de persoane care s-au adunat spontan, joi seara, in Place de la Concorde din Paris, pentru a protesta fata de reforma pensiilor, dupa ce guvernul presedintelui Emmanuel Macron a anuntat ca isi va asuma raspunderea si nu va mai…

- Franța a fost paralizata marți, 7 martie, de o greva generala. Protestele de strada s-au extins in toata țara și nu au fost lipsite de violențe. Camionagii și gunoierii francezi s-au alaturat și ei marți grevei și amplelor proteste ce au loc impotriva planului de reformare a sistemului de pensii propus…