- Furtuna Ciara a produs haos in Europa de Vest. Sute de curse aeriene au fost anulate in Marea Britanie, Germania sau Cehia din cauza vantului care a batut cu peste 110 kmh. De asemenea, cinci persoane și-au pierdut viața, anunța theglobeandmail.com. Furtuna Ciara, numita Sabina in Germania, a provocat…

- Doua curse AirMoldova, cu destinația Chișinau– Londra și Londra – Chișinau, au fost anulate astazi, 9 februarie, din cauza furtunii Ciara ce traverseaza nord-vestul Europei, au anunțat reprezentanții companiei intr-un comunicat.

- Aproximativ saizeci de zboruri catre si dinspre Bruxelles au fost anulate duminica in asteptarea furtunii Ciara prognozata sa ajunga in cursul zilei in nordul Europei, a declarat o purtatoare de cuvant a...

- Aproximativ 180 de zboruri catre si dinspre aeroportul din Frankfurt au fost anulate, duminica. Se asteapta intreruperi severe in transportul pe calea ferata, dupa ce operatorul feroviar Deutsche Bahn a anuntat ca va suspenda toate calatoriile pe distante lungi, relateaza Reuters.

- Doua curse aeriene ale companiei Tarom, potrivit presei centrale, au fost anulate. Masura vine in urma aparitiei furtunii Ciara ce traverseaza Nord Vestul Europei. Cursele aeriene aveau destinatia Bucuresti Londra, respectiv Londra Bucuresti. Compania Tarom a anuntat, de asemenea, ca, in functie de…

- Companiile aviatice au fost nevoite sa-și anuleze zboruri, interne și internaționale, in Marea Britanie, din cauza furtunii Ciara, informeaza BBC. Condițiile meteo din acest weekend au determinat și alte companii de transporturi persoane sa restricționeze anumite calatorii iar cațiva transportatori…

- Compania aeriana rusa Ural Airlines, care opereaza zboruri spre Munchen, Paris si Roma, a anuntat ca isi suspenda toate cursele care au ca destinatie Europa din cauza temerilor legate de propagarea noului tip de coronavirus (2019-nCoV), informeaza AFP. ‘Din cauza situatiei epidemice din China si odata…