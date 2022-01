Haos în Capitală: Greva transportatorilor continuă Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele nu au ieșit pe traseu nici vineri dimineața in București, pentru a doua zi consecutiv, deși acțiunea a fost declarata ilegala de catre Tribunal. Primarul general, Nicușor Dan, se afla la sediul Societații de Transport București de la 6 dimineața, discutand cu conducerea și reprezentanții angajaților. Continuarea protestului a fost anticipata de STB de joi seara, intr-un comunicat. „Personalul implicat in greva ilegala care a paralizat Capitala refuza sa-și reia activitatea și exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue și vineri”, a anunțat joi seara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din Capitala au ramas și azi in depouri, in ciuda deciziei instanței de a suspenda greva STB declanșata joi. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, se afla la sediul Societații de Transport București, unde spera sa ajunga la un acord cu angajații aflați in greva. „Nu…

- Greva angajaților STB continua și vineri, in ciuda deciziei executorii a instanței care a suspendat protestul. Situația a fost anticipata de STB de joi seara, intr-un comunicat. „Personalul implicat in greva ilegala care a paralizat Capitala refuza sa-și reia activitatea și exista posibilitatea ca aceasta…

- Greva angajaților Societații de Transport București, care joi a paralizat traficul din Capitala, ar putea continua și vineri, spune conducerea STB, care acuza ca "liderii sindicali pun presiune pe angajați pentru a nu-și indeplini sarcinile de lucru". Aceasta, in pofida deciziei Tribunalului București,…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa isi reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB). “Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti prin care instanta de judecata…

- Societatea de Transport București anunța ca este posibil ca greva de joi sa se prelungeasca și vineri dupa ce șoferii refuza sa iasa pe traseu, la presunea sindicaliștilor. STB le-a cerut public angajaților sa respecte decizia Tribunalului de suspendare a grevei și i-a amenințat cu „dosare penale”."Ca…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa isi reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB). "Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti prin care instanta…

- Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu au circulat joi, dupa ce șoferii STB au intrat in greva. Ei cer salarii marite, condiții mai bune de munca și demisia directorului general. Mii de oameni, care au plecat de acasa la prima ora, au ramas blocați in stațiile in care mijloacele de…

- Circulația in Capitala este grav afectata de greva salariaților de la Societatea de Transport Bucuresti (STB), in condițiile in care peste 1.400 de mijloace de transport (autobuze, tramvaie, troleibuze) nu au ieșit pe traseu. Taximetriștii, in schimb, s-au mobilizat la maximum pentru a asigura transportul…