Haos în Bolivia. Cinci morţi şi sute de arestaţi după demisia lui Morales Autoritatile boliviene nu au confirmat niciun deces in urma acestor violente, limitandu-se sa anunte circa o suta de arestari. Media au informat la randul lor privind un bilant de opt raniti.



Comisia interamericana a drepturilor omului a confirmat totusi cele cinci decese, precum si un numar neprecizat de raniti. Aceasta a denuntat intr-un comunicat "utilizarea disproportionata a fortei politienesti si militare", in special a armelor de foc, pentru reprimarea manifestatiilor.



Incidentele au izbucnit la periferia Cochabamba, unde mii de cultivatori de coca s-au infruntat

Sursa articol si foto: rtv.net

