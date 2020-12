Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile franceze au facut publice noile conditii de control sanitar aplicabile transportatorilor rutieri la intrarea pe teritoriul francez din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Astfel, arata MAE, referitor la obligativitatea prezentarii…

- Cunoscutul medic Tudor Ciuhodaru a declarat ca daca Romania nu va testa extins, exista foarte mari șanse ca virusul sa ajunga și aici. Mai multe state europene, printre care Italia, Olanda, Belgia, au interzis zborurile din Marea Britanie. Tara Galilor a decis sa impuna o noua carantina nationala, in…

- Reprezentanta permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana a prezentat ieri, la Bruxelles, problema transportatorilor romani aflați in tranzit, blocați la frontierele Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul masurilor de limitare a raspandirii noi tulpini a virusului SARS…

- Sute de romani – șoferi de TIR și pasageri ai unor autocare și microbuze – sunt blocați in Marea Britanie dupa ce unele state europene au inchis granițele din cauza noii tulpini de coronavirus, anunța asociația Voluntari in Europa. Adriana Mureșan, fondatoarea Asociației Voluntari in Europa, a declarat…

- Peste 200 de romani aflați in cinci autocare sunt blocați la granița dintre Franța și Marea Britanie, la Dover, dupa ce Parisul a anunțat suspendarea circulației incepand de azi noapte, din cauza noii tulpini de coronavirus. Și situația șoferilor de TIR romani blocați in vamile din Marea Britanie a…

- Peste 200 de cetateni romani sunt blocati la granita dintre Franta si Marea Britanie, in localitatea Dover. Acestia se deplasau spre tara, din mai multe localitati din Marea Britanie si urmau sa tranziteze Franta, in drumul lor spre Romania. In cursul serii de 20 decembrie, dupa trecerea vamii engleze,…

- Ofițerul medical șef al Angliei, Chriss Whitty, a anunțat, sambata, ca noua tulpina de coronavirus identificata in Regatul Unit se poate raspandi mai repede și se analizeaza urgent pentru a confirma ca nu poate produce o mai mare rata a mortalitații, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro.”Așa cum…

- Pentru cei mai mulți britanici, Brexitul, care va deveni efectiv de la 1 ianuarie, este mai mult o notiune abstracta. Nu asta pot spune locuitorii unor sate din sudul Angliei care resimt din plin impactul acelui vot. Peste noapte, linistea comunitatii a fost sparta de betoniere care toarna, la propriu,…