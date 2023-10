Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca in jur de 800-900 de romani se afla in Israel, multi dintre acestia fiind turisti, si ca se cauta solutii pentru aducerea acestora in tara a celor care vor sa revina in tara rapid, lucru care va fi posibil in curand."Sunt destul de multi romani…

- Daniil are 12 ani și este unul dintre cei 50.000 de copii ucraineni care, de la inceputul razboiului, traiesc in Romania și incearca sa se adapteze la o noua viața. El a povestit pentru „Adevarul“ ce inseamna pentru un copil sa o ia de la zero aici.

- Mii de oameni au protestat sambata seara la Tel Aviv si in alte orase israeliene impotriva controversatului proiect de reforma a justitiei, propus de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cu cateva zile inainte de o audiere la Curtea Suprema unde se vor examina recursurile impotriva unuia dintre…

- Incendiile de vegetație fac ravagii in Canada. 30.000 de persoane au primit ordin de evacuare, in timp ce alte 36.000 sint in alerta si pregatite sa fuga. In prezent, peste o mie de incendii fac ravagii in Canada, de la est la vest, dintre care peste 230 in Teritoriile de Nord-Vest si peste 370 in Columbia…

- Potrivit datelor MMSS , la nivel national au fost incheiate, pana luni, 7 august, 6.850 de contracte de munca pentru cetateni ucraineni care au fugit din calea razboiului, acesta fiind cel mai mare nivel din 24 februarie 2022 pana in prezent. Cifra angajarilor este cu 24 mai mare fata de saptamana anterioara.Din…

- Mai multi turisti romani au ramas izolati cateva zile intr-o regiune din nordul Indiei in urma unor inundatii devastatoare. Ei au fost salvati abia ieri de echipajele de urgenta, alaturi de zeci de turisti straini. Tara este traversata in aceasta perioada de ploile musonice care au provocat numeroase…

- Marti, in data de 12.07.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 249.500 de persoane, cetateni romani si straini si peste 62.700 de mijloace de transport, pe ambele sensuri.In…

- Ucraina și-a dezvoltat și implementat propriile platforme de inteligența artificiala (AI) in cele mai stricte condiții pentru a crea ceva dincolo de ceea ce armatele occidentale au considerat posibil.