- Autoritatile spera sa obtina fonduri de la Uniunea Europeana, pentru o investitie de aproape zece milioane de lei, care vizeaza transformarea malurilor raului Cerna intr-un loc de agrement.

- In ultimele doua saptamani, Primaria Calarasi a depus, in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, mai multe proiecte care vizeaza reabilitarea termica a caminului de batrani, modernizarea si extinderea coprului B al liceului Mihai Eminescu, dar si infiintarea unui club al pescarilor dunareni.

- Camera Deputaților a adoptat joi un proiect de lege privind reducerea riscului seismic pentru cladirile care prezinta pericol de prabusire, votul fiind aproape unanim - a existat o singura abținere. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a afirmat, dupa vot, ca legea reprezinta "un mare pas inainte" pentru protejarea…

- Apa de imbaiere, pe litoralul romanesc, este una dintre cele mai curate din bazinul Marii Negre datorita investițiilor in valoare de zeci de milioane de euro in stațiile de epurare din județul Constanța, se lauda autoritațile locale.

- Autoritatile locale din capitala Italiei, Roma, evacueaza o tabara oficiala de romi la aproape doua saptamani dupa ce ministrul de interne si liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini, a declarat ca are in vedere efectuarea unui recensamant al romilor, iar acei romi care nu sunt cetateni italieni…

- Imagini dramatice pe insula Isabela din arhipelagul Galapagos, unde vulcanul Sierra Negra continua sa erupa violent. 250 de oameni au fost evacuati din calea lavei distrugatoare. Cateva case au fost deja mistuite, iar alte zeci sunt in pericol.

- (UPDATE 14:00) Inca o persoana a fost retinuta in dosarul primarului de la Truseni. Este vorba despre un fost inginer cadastral, actual presedinte al unei companii specializate in efectuarea lucrarilor cadastrale.

- V. Stoica Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, 8 iunie, o Ordonanța de urgența referitoare la stabilirea unor masuri privind mobilitatea urbana, prin promovarea unor proiecte care sa fie finanțate in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, in scopul reducerii emisiilor de carbon in zonele…