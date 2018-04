Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, in conditii de aglomeratie, marti seara, pe mai multe drumuri nationale din tara, dar si pe A 1 Bucuresti – Pitesti, spre Capitala. Cel mai greu se inainteaza pe DN 1, DN 1A, DN 2, DN 7, DN 65 si pe Centura Bucurestiului, in zona Pantelimon.

- Circulatia rutiera se desfasoara pe prima banda pe autostrada Bucuresti - Pitesti la kilometrul 23, pe sensul catre Capitala, din cauza unui autoturism care a intrat in parapetul median, o persoana fiind ranita grav, a anuntat, marti, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se circula ingreunat, din cauza numarului mare de autovehicule, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Capitala, pe o distanta de aproximativ doi kilometri si pe DN Centura Bucuresti, in zonele Bragadiru,…

- Traficul este ingreunat, joi seara, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Corbii Mari, in urma coliziunii dintre un autoturism si un TIR, fara a exista victime. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Traficul rutier a fost blocata complet, pe un sens, pentru mai bine de o jumatate pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, in judetul Dambovita, in urma unui accident de circulatie. Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, s-au ciocnit doua autoturisme,…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Arges au facut, luni, sapte percheztii in Capitala si in judetele Arges si Giurgiu la persoane suspectate ca introduceau heroina in penitenciare. Douazeci de persoane vor fi duse la audieri la Pitesti. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

