- REȘIȚA – Nu mai putin de 300% este majorarea stabilita de alesii resitenilor pentru cei de la CFR, care au lasat Gara de Nord prada delasarii! La cativa pasi de gara, o magazie de marfuri a aceleiasi companii nationale, sucursala Timisoara, are supraimpozit de 500%, incepand din acest an. „CFR-ul are…

- La nici zece ani impliniti, Maia Trutulescu are deja in palmaresul sau patru expozitii personale si se pregateste sa aduca in fata publicului noi lucrari, care vor fi expuse in galeria Pygmalion de la Casa Artelor. Cea de-a cincea expozitie de pictura a Maiei Trutulescu se intituleaza „Sounds of Soul”…

- Mai multi artisti de la filarmonici din tara au concertat in orasul Wuhan din China, zona unde este focar de infectie cu un coronavirus ucigas, care creeaza panica in lume. Este alerta de calatorie acolo, iar muzicienii romani numai ce s au intors in tara, dupa un turneu de 50 de zile. Patru persoane…

- Galeria de arta contemporana META Spatiu din Timisoara, care promoveaza proiecte de arta contemporana ale unor artisti romani si straini pentru a oferi o perspectiva asupra scenei artistice central-est-europene, va deschide la Viena o expozitie de exceptie, care aduce in prim plan creatiile a trei artisti:…

- SCM Timisoara le-a facut un frumos cadou suporterilor ei inainte de sarbatori. In ciuda dificultatilor financiare, echipa pregatita de Dragan Petricevic e aproape de o calificare in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce s-a impus azi, in mansa tur, cu 91-66 in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Fara…

- Un eveniment cum rar se intampla in Bacau a fost organizat de Asociatia „Gradina bunicilor”, cu sediul in Luizi-Calugara (str. Cartierul Nou, nr. 989), la Centrul pentru Persoane Varstnice. La subsolul Centrului, o fosta manastire catolica, pe o suprafata de 400 mp, a fost amenajata o expozitie permanenta…

- Procurorii DNA si polițistii DGA percheziționeaza sediul PSD Arad, a declarat, in urma cu cateva minute, deputatul PSD de Arad Florin Tripa. Acesta a venit insoțit de avocatul sau la sediul DNA Timișoara, susținand ca a fost chemat pentru audieri și nu știe despre ce este. „Habar nu am de ce m-au chemat.…

