Potrivit unei anchete, un jucator de șah aflat in centrul unui scandal care a cuprins intrega Planeta, a trișat in peste 100 de partide online. Hans Niemann a fost acuzat de campionul mondial Magnus Carlsen ca a trișat, deși nu a fost prezentata nicio dovada, scrie BBC. Acum, o investigație realizata de Chess.com spune ca este probabil ca Niemann sa fi trișat „mult mai des” decat a recunoscut. Dar nu a gasit nicio dovada ca ar fi trișat in partida impotriva lui Carlsen sau in alte partide. Americanul a recunoscut ca a trișat in partide informale cand era mai tanar, dar neaga ca a facut acest lucru…