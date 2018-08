Stiri pe aceeasi tema

- Piata din Statele Unite ale Americii este "cea mai competitiva din lume" iar faptul ca oamenii de afaceri romani se gandesc sa investeasca in strainatate este "un semn de maturitate", a declarat, joi, ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, conform agerpres.ro. El a participat la International…

- Gheorghe Fodoreanu: Menținerea acordarii voucherelor de vacanța pe termen lung ar reprezenta cel mai mare sprijin pe care Ministerul Turismului l-a oferit vreodata exportului de servicii Invitation Romania , unul dintre principalii touroperatori romani specializați pe incoming, a inregistrat, pentru…

- Brandul romanesc de biciclete Pegas si-a anuntat, miercuri, intrarea pe piata europeana prin listarea pe cinci marketplace-uri Amazon. "Pegas, cel mai cunoscut brand de biciclete din România, iese pe piaţa europeană prin listarea pe cinci marketplace-uri Amazon. Pe lângă partenerii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…

- Valoarea totala de piata a celor mai mari 100 de companii globale a crescut cu 15% comparativ cu anul trecut si a ajuns la 20.000 de miliarde de dolari, fapt ce reflecta o crestere de 11,5% a Indexului Global MCSI, arata studiul PwC Global Top 100. Statele Unite ale Americii revendica prima poziţie…

- Valoarea de piata a primelor 100 de companii la nivel global a crescut semnificativ in ultimul an, cu 15% comparativ cu martie 2017, totalizand 20.000 de miliarde de dolari, reiese din datele studiului PwC Global Top 100, prima pozitie fiind ocupata in continuare de SUA, dar China, aflata pe locul…

- Razvan Cristea (19 ani) din Poiana Campina este primul elev al Colegiului National ”Dimitrie Cantemir” Breaza care a fost admis de Academia Militara West Point din Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai prestigioase din lume.

- Compania McDonald`s, afectata de razboiul preturilor si de lupta cu businessul de burgeri in SUA, a anuntat ca va elimina o parte din management, in cadrul unui plan de a economisi jumatate de miliarde de dolari pana la sfarsitul anului viitor, potrivit Wall Street Journal. Ultima reorganizare…