- Inițiativa Parlamentului de a prezenta noi modificari ale legilor din Justiție este urmarita „indeaproape” de SUA. Statele Unite sunt de parere ca unele modificari ar putea aduce atingere colaborarii dintre autoritațile americane și cele romane din domeniu, susține ambasadorul SUA, Hans Klemm.

- Hank Klemm, mesaj de Ziua Libertații Presei: Ii felicitam pe reporterii din Romania care slujesc exclusiv interesul public si pe romani, a transmis Ambasadorul SUA la București. ”Anual, pe 3 mai se sarbatoreste Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Statele Unite ale Americii considera libertatea presei…

- Modificarea legilor Justitiei, a Codurilor penale, reglementari in domeniul securitatii nationale si functionarea serviciilor secrete sunt temele abordate, luni, in intalnirea vicepresedintelui Senatului Adrian Tutuianu cu membrii delegatiei Ministerului Justitiei din Croatia.Potrivit unui…

- Una dintre prevederile cuprinse in propunerile de modificare a codurilor penale prevede ca, in cazul in care unul dintre judecatori sau asistent judiciar este impiedicat sa semneze motivarea, cauza se repune pe rol pentru a fi solutionata de un alt complet de judecata.

- „Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea șterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala și un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetați și eventual condamnați. Chiar ei sunt cei care țara, care fura țara, care…

- Parcursul legilor Justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu vice-ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Adam Sambrook. Potrivit unui comunicat al MJ, joi a avut loc, la sediul Ministerului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la Palatul Victoria.…