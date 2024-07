Stiri pe aceeasi tema

- Liderul politic al miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, asasinat in cursul noptii de marti spre miercuri la Teheran intr-o lovitura atribuita Israelului, a fost ucis de o racheta care a tintit direct camera imobilului unde se afla, a declarat un lider Hamas din Fasia Gaza, Khalil Al-Hayya,…

- Liderul politic al miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, asasinat in cursul noptii de marti spre miercuri la Teheran intr-o lovitura atribuita Israelului, a fost ucis de o racheta care a...

- Liderul politic al miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, asasinat in cursul noptii de marti spre miercuri la Teheran intr-o lovitura atribuita Israelului, a fost ucis de o racheta care a tintit direct camera imobilului unde se afla, a declarat un lider Hamas din Fasia Gaza, Khalil Al-Hayya,…

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis la Teheran, in Iran, a anuntat miercuri gruparea militanta palestiniana Hamas, care susține ca a fost o lovitura a Israelului. Ismail Haniyeh a fost ucis intr-un „raid sionist perfid asupra resedintei sale din Teheran”, se arata intr-o declaratie remisa de…

- Statele Unite ale Americii fac eforturi diplomatice pentru a descuraja Israelul sa loveasca Beirutul, capitala Libanului, sau infrastructura civila majora, ca raspuns la un atacul de sambata cu rachete de pe Inalțimile Golan, potrivit Reuters, care citeaza cinci surse apropiate situației. Washingtonul…

- Turcia ar putea intra in Israel, asa cum a facut in trecut in Libia si Nagorno-Karabah, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, desi nu a precizat ce fel de interventie sugereaza, relateaza Reuters. Erdogan, care a fost un critic acerb al ofensivei Israelului in Gaza, a inceput sa discute…

- Armata israeliana a transmis ca cel putin opt rachete au fost trase duminica spre centrul tarii dinspre Rafah, in sudul indepartat al Fasiei Gaza, unde trupele sale sunt angajate in lupte aprige cu grupurile armate palestiniene. Armata a sustinut ca „unele dintre rachete au fost interceptate”, iar un…

- Trupele și tancurile israeliene au inaintat sambata in sectoare din Jabalia, un loc ferit pana acum de lupte. Cincisprezece palestinieni ar fi fost uciși și alții zeci raniți in aceasta zona din nordul Fașiei Gaza, relateaza Reuters, care citeaza surse medicale.Armata israeliana a progresat de asemenea…