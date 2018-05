Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Țopescu era internat la Spitalul Elias din Capitala și suferea de diabet. De-a lungul carierei, a insotit sportivii romani la cele mai importante competitii, a participat la 13 editii ale Jocurilor Olimpice, iar suporterii au aflat despre succesul international ascultandu-i vocea.

- O femeie de 67 de ani si una de 42 de ani, aceasta din urma fiind la volanul unei masini, au murit, vineri seara, dupa ce soferita, din cauza vitezei excesive, a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, intre localitatile Poiana Mare si Calafat, pe DN 55A.Potrivit IPJ Dolj, soferita,…

- Celebrul comediant din Noua Zeelanda, Johnny Danger, și-a pierdut viața intr-un accident de motocicleta. Oamenii legii au fost chemați miercuri, in jurul orei 15, in zona podului Auckland Harbour acolo unde a avut loc accidentul. Doua motociclete s-au lovit și in urma impactului, Johnny Danger a murit. …

- Vern Troyer a murit sambata seara, la doar 49 de ani. El era celebru datorita rolului sau Mini Me. Actorul a fost internat in spital saptamana aceasta, dupa ce ambulanța l-a adus acolo in stare de ebrietat, dupa o tentative de suicid. Actorul suferea de drepesie și era dependent de pastile antidrepresive,…

- Andrei Gheorghe a murit la inceputul acestei saptamani, in vila din Voluntari in care locuia singur. Jurnalistul a fost gasit in baie, de un ingrijitor. Cunoscutul om de radio a fost rapus de un stop cardio-respirator. A murit rapid, exact așa cum iși dorea. Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa,…

- Gripa continua sa faca ravagii. Alte doua persoane au murit din pricina ei, informeaza Agerpres. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns, astfel, la 109, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultimele doua persoane care au murit din cauza…

- Femeia de 57 de ani care a murit la Spitalul Județean Satu Mare din cauza complicațiilor survenite in urma gripei a fost diagnosticata cu mai multe boli, fiind internata in data de 13 februarie pe Secția de Terapie Intensiva. Prezența virusului gripal de tip B a fost confirmata de Institutul Cantacuzino…