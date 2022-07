In ultima vreme, activitatea administrației locale a comunei Hangu a avu de suportat un eveniment neplacut, suspendarea primarului Gavril Lupu de catre Prefectura Neamț, in baza unei hotarari judecatorești. Cu toate acestea, oamenii locului recunosc faptul ca investițiile care s-au derulat in ultimele doua decenii, unele in lucru și astazi, nu puține, poarta semnatura și marca eforturilor fostului primar. Iar drumul nu a fost ușor. Trebuie reafirmat faptul ca locuitorii comunei Hangu, in mare parte, au fost nevoiți sa-și mute vetrele satelor pe versanții abrupți ai Culmei Stanișoarei la construirea…