Hangar pentru elicoptere la Aeroport: va fi concesionat un teren de 1,5 hectare Consiliul Județean (CJ) va demara o procedura de concesiune a unui teren de 15.400 mp din zona Aeroportului cu scopul ca un partener privat sa amenajeze un hangar de mentenanța pentru elicoptere. Terenul se afla la capatul sudic al pistei, dupa zona hangarului Aerostar. Solicitarea pentru o astfel de investiție a venit de la firma Heli Avia Service SRL, societate care a incheiat, acum circa 3 ani, un contract de concesiune cu CJ pentru un teren de 7.800 mp cu același scop. Anul trecut, CJ a denunțat unilateral contractul de concesiune intrucat terenul este necesar proiectului de modernizare a… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1783 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 169 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 20 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Ucraina, 3-Franța, 3-Romania, 3-Rusia, 2-Italia, 1-Austria, 1-Catar, 1-Spania,…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sint asociate cu contact in afara țarii: 8-Ucraina, 5-Italia, 5-Bulgaria, 5-Romania, 4-Marea Britanie, 3-Franța, 2-Germania,…

- Alte 668 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 137 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 23 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Franța, 4-Italia, 4-Marea Britanie, 3-Elveția, 3-Romania, 2-Rusia, 1-Bulgaria,…

- Alte 422 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 143 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 18 sunt asociate cu contact in afara țarii: 7-Germania, 5-Marea Britanie, 1-Bulgaria, 1-Irlanda, 1-Italia, 1-Romania, 1-Turcia,…

- Alte 422 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 143 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 18 sunt asociate cu contact in afara țarii: 7-Germania, 5-Marea Britanie, 1-Bulgaria, 1-Irlanda, 1-Italia, 1-Romania, 1-Turcia,…

- Cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura si industria romaneasca, Azomures din Targu Mures, a anuntat, luni, ca opreste temporar productia, din cauza pretului ridicat la gaze naturale si energie electrica. Reprezentanții companiei solicita sprijinul autoritaților pentru…

- Alte 1826 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate miercuri in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 9 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Israel, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Rusia, 1-Olanda, 1-Germania, 1-Polonia, 1-Romania.

- Un tanar in varsta de 18 ani din Afganistan a fost depistat de politistii de frontiera in timp ce incerca sa intre in Romania prin PTF Giurgiu ascuns pe osia unui TIR care transporta fructe din Turcia pentru Moldova, potrivit Agerpres. "In cursul noptii, in jurul orei 2,00, la Punctul de Trecere…