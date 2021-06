Stiri pe aceeasi tema

- ”Agroland Agribusiness a debutat astazi pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti ( BVB ), dupa un plasament privat pentru vanzarea de actiuni, prin care a strans de la investitori 6,07 milioane de lei. Actiunile companiei se tranzactioneaza sub simbolul bursier AAB . Fondurile atrase vor fi folosite…

- Bursa inseamna si vizibilitate, a declarat Dan Paul, vicepresedintele Bursei de Valori Bucuresti, la evenimentul de listare a producatorului de lactate Agroserv Mariuta, indemnand compania sa foloseasca fiecare moment, fiecare raport curent ca pe o politica de marketing. "Folositi fiecare moment, fiecare…

- Bursa inseamna si vizibilitate, a declarat Dan Paul, vicepresedintele Bursei de Valori Bucuresti, la evenimentul de listare a producatorului de lactate Agroserv Mariuta, indemnand compania sa foloseasca fiecare moment, fiecare raport curent ca pe o politica de marketing. "Folositi fiecare…

- Producatorul de sisteme pluviale Raiko Transilvania s-a listat joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe piata AeRO, potrivit unui comunicat transmis de BVB, in care se mai arata ca producatorul estimeaza in acest an vanzari de 10,3 milioane lei si un profit 414.000 lei. Actiunile Raiko…

- Firebyte Games este primul dezvoltator de jocuri pentru dispozitive mobile care se listeaza la Bursa de Valori București, pe piața AeRO. Acțiunile Firebyte Games vor fi tranzacționate, din 6 aprilie, sub simbolul FRB.Președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga, a declarat ca piața de capital…

- ”Retailer-ul online si producatorul de telefoane mobile si gadget-uri iHunt (HUNT) listeaza, pe 1 aprilie, a doua sa emisiune de obligatiuni corporative la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT). Emisiunea are o valoare nominala de 7 milioane lei si cuprinde…

- Agricover este a doua companie din zona de agricultura care vine catre Bursa de Valori Bucuresti, a declarat, miercuri, presedintele BVB, Radu Hanga, mentionand ca intermediarii sunt doua dintre cele mai importante banci de pe piata romaneasca, respectiv Banca Comerciala Romana (BCR) si Banca Romana…

- Valoarea companiilor listate la bursa a crescut de aproape 6 ori fata de nivelul minim inregistrat in 2009, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la evenimentul de schimbare a simbolului bursier al actiunilor companiei Evergent Investments din SIF2 in Ever. "Continuam…