Handbalul, sport național DIN… fluier Scandalul arbitrajului din finalul meciului echipei naționale feminine de handbal a Romaniei cu Muntenegru de la Campionatul European a readus in prim plan realitatea din ultimii opt ani din sportul cu mingia mica de la noi. Dar, in același timp, a continuat și linia pe care merge șnur din aceasta vara handbalul romanesc, mai exact de cand fostul arbitru Constantin Din a ajuns președintele Federației Romane de Handbal (FRH). Fostul președinte al FRH, Alexandru Dedu, a fost adus și menținut la butoanele handbalului romanesc de voturile arbitrilor, foștilor arbitri și al observatorilor. Aceeași… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa comunicatul comisarilor poporului de la Blocul Național Sindical, ni se servește gogoașa ca oficialii Federației Europene de Handbal și-ar fi cerut scuze dupa Romania-Muntenegru 34-35. Florentin Pera și Constantin Din ne mai liniștesc. Antrenorul naționalei feminine de handbal și președintele Federației…

- Constantin Din, președintele Federației Romane de Handbal, a criticat dur arbitrajul din Romania - Muntenegru 34-35, de la Europeanul de Handbal. Șeful handbalului romanesc a anunțat ca Federația Romana va face o plangerea la forul european, considerand ca Romania a fost dezavantajata de cele doua arbitre,…

- Romania va debuta sambata la Campionatul European contra Țarilor de Jos, dar „tricolorele” nu și-au primit inca primele pentru calificare. Fostul președinte al FRH, Alexandru Dedu, stabilise o prima maxima de 2.000 de euro pentru fiecare jucatoare, in funcție de minutele jucate și de aportul fiecareia.…

- Carol Popa, autorul celei mai bune performanțe pentru triatlonul romanesc, face mari sacrificii pentru a se menține in top Aflat la varsta adolescenței, Carol Popa a devenit in acest an eroul triatlonului romanesc, prin locul 4 reușit la Europenele de sub 17 ani din Franța. Performanța cere insa mari…

- Manager general la Corona Brașov, fostul președinte al Federației Romane de handbal vorbește deschis despre planurile sale la clubul de sub Tampa, dar și de ultimii ani la șefia sportului de pe semicerc. Alexandru Dedu a fost opt ani la carma FRH, iar din mai i-a lasat locul lui Constantin Din, pentru…

- Este doliu in baschetul romanesc, dupa ce Doru Radulescu, fost component al echipei Dinamo Oradea si al nationalei Romaniei, a incetat din viata, la varsta de 61 de ani, a anuntat, miercuri, 28 septembrie, clubul CSM Oradea. Doru Radulescu a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai generatiei…

- Alexandru Dedu, fostul președinte al Federației Romane de Handbal, schimba sportul și candideaza pentru un post in Federația Romana de Hochei pe Gheața. Dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat la FRH in fața lui Constantin Din, in aprilie, Dedu, actualul conducator al celor de la Corona Brașov,…

- Alexandru Dedu (50 de ani), fostul președinte al Federației Romane de handbal, schimba sportul și candideaza pentru un post in Federația Romana de Hochei pe Gheața. Actualul conducator al celor de la Corona Brașov dupa ce a pierdut alegerile pentru un nou mandat la FRH in fața lui Constantin Din in…