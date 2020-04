Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat luni, 30 martie, ca a fost aprobata o noua ordonanța militara care vine cu noi masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19. Cea mai importanta prevedere este carantinarea municipiului Suceava și a unor localitați limitrofe. Se instituie și o zona de protecție…

- Victor Costache va demisiona in plina criza, cel mai probabil simțindu-se depașit de situație, dupa ce mai mulți medici au fost infectați. Orban vrea sa-l inlocuiasca cu Nelu Tataru. Nelu Tataru a fost numit din decembrie, anul trecut, secretar de stat la Ministerul Sanatații. In 2017 a fost ales președinte…

- Printre cazurile testate la Iași cu rezultat pozitiv trimise de la Piatra Neamț este și al unui medic pneumolog care lucra in Policlinica și la o clinica privata din Piatra Neamț. Impreuna cu o persoana apropiata a luat contact direct cu o persoana din Suceava, care la randul ei a fost in contact cu…

- CFR Calatori, Sucursala Iași, a anunțat ca in contextul raspandirii infecției cu noul coronavirus și al scaderii numarului de calatori, se suspenda temporar emiterea biletelor de tren prin agențiile de voiaj deschise la Suceava, Bacau, Piatra Neamț, Botoșani și Vaslui, cel puțin pana pe 31 martie.…

- Actualizare:Este vorba despre Vasile Ouatu, acționarul majoritar al Complexului Comercial UNIC din centrul municipiului Piatra 8Neamț. Acolo s-au desfașurat mai multe petreceri in perioada zilei de 8 martie, barul de acolo era un loc de socializare pentru mulți, iar patronul era o prezența activa de…

- Al treilea caz de coronavirus in Neamț, de data aceasta la Piatra Neamț, a fost lansat ”pe surse”, care nu puteau proveni decat tot de la surse oficiale, dar care au considerat ca este mai bine sa faca informarea in acest fel. Ar fi vorba despre o femeie din Piatra Neamț, de peste 40 de ani, venita…

- Acum in prag de primavara, Direcția Silvica Neamț vine cu noi surprize pentru clienții fideli și nu numai. Accepta provocarea!!! Viziteaza-ne in perioada 24 februarie – 10 martie la sediul nostru!!! – Piatra Neamț, Str. V.A. Urechia, nr. 24, langa Colegiul Național Calistrat Hogaș – și te vei putea…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Piatra Neamt, a murit intr-un accident rutier petrecut marti, in jurul orei 11.00, pe E 85, la iesirea din Suceava spre Falticeni, in zona metrului de autostrada. La volanul masinii care a lovit violent pietonul era Ioan Bancescu, fost prefect de Suceava, in ...