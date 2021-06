Stiri pe aceeasi tema

- Un nou jucator a semnat cu echipa de handbal masculin CS Minaur Baia Mare: Stefan Vujic. Stefan Vujic (centru) s-a nascut pe 6 iulie 1991, la Rijeka (Croația, in fosta Iugoslavie). Are 1,92 și 90 kg. A jucat in cariera sa pentru RK Porec (pana in 2013), HBC Nantes (2013-2014), Istres (2014-2015), RK…

- Comisia Europeana cere Consiliului European sa ia masuri pentru ca Romania, Bulgaria si Croatia sa faca parte din spatiul Schengen, pentru ca au indeplinit majoritatea conditiilor, dar fara beneficiile care vin odata cu eliminarea controalelor la granitele interne ale regiunii, potrivit strategiei…

- Mii de manifestanti anti-avort au defilat sambata in Croatia, sub privirile sustinatorilor dreptului la intreruperi de sarcina, ingrijorati de o posibila inasprire a legislatiei in domeniu, relateaza AFP.

- ADVERTORIAL. In perioada 19-23.05.2021, in Croația, la Porec, s-a desfașurat campionatul european de KARATE WKF (sport olimpic), Romania obținand prima medalie de aur la PARA KARATE-Blind/Visually Impaired Male K 10.

- Delegatia Romaniei se intoarce cu trei medalii de aur si una de argint, toate la feminin, de la Campionatele Balcanice de box, competitie desfasurata in Croatia, la Zagreb. Medaliile de aur au fost cucerite de Eugenia Anghel (cat. 48 kg), Claudia Nechita (cat. 57 kg) si Alexandra Petcu (81 kg), in timp…

- Miercuri, 5 mai, in Croatia, la Zagreb, demareaza o noua ediție a Campionatului Balcanic la box, cu zece țari participante. Romania participa la aceasta competiție cu o delegație formata din patru sportive: Steluța Duța (48 kg), Anghel Eugenia (51 kg), Claudia Nechita (57 kg) și Alexandra Petcu (81…

- Jucatoarea suedeza Linn Christine Blohm, pe site-ul oficial EHF, a declarat ca „inainte sa semnez cu Baia Mare, am vorbit cu Bella, pentru ca are și ea un baiețel, la fel ca mine. Am vrut sa fac ceva diferit, dar am vrut și un mediu bun pentru a-mi crește fiul”. „Mi-a spus sa accept oferta, pentru ca…