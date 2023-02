Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistul turc Cemal Kutahya a fost gasit mort sub daramaturile casei sale din orașul Antakya, a anunțat luni, 13 februarie, CSU Suceava, club la care sportivul a activat in trecut in Romania, potrivit Agerpres . Din pacate, sub daramaturi au fost gasite si trupurile baietelului si sotiei lui Cemal,…

- „Am aflat cu profunda tristete vestea mortii dragului nostru Cemal Kutahya, capitanul echipei noastre nationale de handbal masculin, si a fiului sau, Cinar Kutahya, care au ramas sub daramaturile casei in care locuiau in Antakya. Condoleantele noastre! Vom face tot ce ne sta in putinta pentru a onora…

- O fetița nou-nascuta a fost scoasa in viața dintre daramaturile unei case din nordul Siriei, dupa ce rudele au gasit-o inca legata cu cordonul ombilical de mama ei, care a murit in cutremurul masiv de luni, relateaza The Guardian.

- Au trecut mai bine de doua zile de la cutremurul din Turcia și fostul handbalist al celor de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, Cemal Kutahya, este in continuare dat disparut, dupa ce a fost prins sub daramaturi, impreuna cu soția și baiețelul sau.„Din nefericire, nu avem alte vești ...

- Prima misiune a echipei de cautare-salvare trimisa de Romania in Turcia s-a incheiat. Salvatorii au scos de sub daramaturi o familie, soț, soție și copil, in orașul Antakya, informeaza Digi24.ro .

- In aceste momente, echipa de cautare salvare a Romaniei se afla intr o misiune de identificare si recuperare a unei familii sot, sotie si copil surprinse sub daramaturi, in orasul Antakya.Potrivit IGSU, din informatiile din acest moment, parintii raspund la comunicarile cu echipa noastra. Cladirea este…

