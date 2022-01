Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va intalni reprezentativa Macedoniei de Nord in prima faza play-off a CM din 2023, potrivit tragerii la sorti de sambata, de la Budapesta, potrivit news.ro. Romania a facut parte din urna a doua valorica la tragerea la sorti.Macedonia de Nord…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei va infrunta Macedonia de Nord in primul tur al barajului pentru Campionatul Mondial din 2023, in urma tragerii la sorti desfasurate sambata la Budapesta, potrivit Agerpres. Tricolorii vor juca prima mansa in deplasare, pe 16 sau 17 martie, iar mansa…

- Echipa nationala masculina a Romaniei s-a calificat in prima faza play-off a Campionatului Mondial din 2023, dupa ce a invins duminica, la Cluj-Napoca, selecționata Republicii Moldova, 33-23. Un turneu la care trebuia sa participe patru echipe a ramas numai in trei, iar programul s-a modificat, dupa…

- Reprezentativa masculina de seniori a Romaniei a disputat recent doua meciuri amicale, in Sala „Horia Demian”, din Cluj-Napoca, impotriva reprezentativei similare a Turciei. Printre jucatorii convocați de antrenorul spaniol Xavier Pascual pentru aceasta ”dubla” s-a aflat și Alin Roșu, extrema stanga…

- „Tricolorii” nu pot spera la un loc 1 in grupele din preliminarii. Toate echipele care s-au calificat direct la CM 2022 sunt mult deasupra noastra ca valoare. Dintre cele de la baraj, eram doar peste Macedonia de Nord, insa tot am pierdut. Și nici play-off-ul nu ne garanta nimic. Am fi intalnit doi…

- Romania nu mai este la mana ei, dupa egalul dureros cu Islanda, 0-0, joi, 11 noiembrie, la București. Tricolorii mai pot prinde barajul pentru Cupa Mondiala din 2022 doar daca inving Liechtenstein, iar Macedonia de Nord face egal sau pierde acasa cu islandezii. "Daca Islanda a reușit sa caștige un punct…

- Romania va incheia preliminariile impotriva unor adversari minusculi, intr-un stat mai bun pentru schiat decat pentru jucat fotbal. „Tricolorii” au ajuns in seara asta in Liechtenstein cu o intarziere cauzata de ceața care creeaza in Vaduz o atmosfera sinistra, regizata parca pentru campania noastra…

- Echipa naționala a Romaniei va incheia in aceasta saptamana preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2022, iar obiectivul este foarte clar și realizabil: calificarea la baraj. In prima faza, "tricolorii" vor intalni Islanda, joi, de la ora 21:45, pentru ca trei zile mai tarziu sa mearga in Liechtenstein.…