Handbaliştii juniori, calificaţi la turneul final Chiar daca a stat in runda a 9-a a Grupelor Valoare – echipa de handbal juniori 3 a CSM Ploiesti a primit o veste buna de la Buzau: echipa locala, ACS HC, cu care baietii nostri se aflau in lupta directa pentru calificarea la Turneul Final al campionatului, a pierdut pe teren propriu in fata celor de la LPS Vaslui, scor 22-23 (10-14)! Drept urmare, elevii Ramonei Stefan sunt siguri de locul al 2-lea al clasamentului si, implicit, sunt calificati matematic la turneul de saptamana viitoare, din 24-28 mai, ce va aduna la start cele mai bune opt formatii din tara la categoria de varsta 2008-2009!… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

