- CS Dinamo Bucuresti s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin, dupa ce a invins echipa elvetiana Kadetten Schaffhausen, cu scorul de 27-26 (15-14), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D. Dinamo, invincibila in primele sapte etape ale sezonului european, a…

- CS Dinamo Bucuresti a invins clar echipa poloneza Orlen Wisla Plock, cu scorul de 29-20 (13-10), miercuri seara, in Sala Dinamo, intr-un meci din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dinamo a preluat destul de repede controlul jocului si s-a desprins la 5-2 in min. 12. Formatia poloneza…

- CS Dinamo Bucuresti a invins echipa suedeza IFK Kristianstad, cu scorul de 28-25 (13-10), miercuri, in Sala Dinamo, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a obtinut primul succes din acest sezon, dupa o remiza la debutul cu Kadetten Schaffhausen, in deplasare. Dinamo…

- ​Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a remizat joi, în deplasare, cu formatia elvetiana Kadetten Schaffhausen, scor 28-28 (14-15), în primul meci din grupa D a Ligii Campionilor, potrivit News.ro. Principalii marcatori pentru Dinamo au fost Kuduz 6 goluri…