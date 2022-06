Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de tineret a Moldovei s-a clasat pe locul 3 in grupa preliminara pentru Campionatul European din 2023. Tricolorii pregatiți de Ștefan Stoica au acumulat 12 puncte și au depașit in clasamentul final așa țari ca Bulgaria și Țara Galilor, care au pierdut puncte importante in ultimele meciuri…

- Nationala de minifotbal a Romaniei a facut si pasul spre marea finala a Campionatului European din Slovacia. Echipa pregatita de Virgil Bejenaru a reusit ieri seara o noua calificare dupa executarea loviturilor de departajare. A fost 0-0 dupa timpul normal de joc si 4-3 la penalty-uri in duelul cu vecinii…

- E cert ca Poli are handbalisti talentati. Daca la seniori echipa inca nu e inca 100% sigura de ramanerea in elita, tinerii alb-violeti sunt cei mai buni din tara. SCM Politehnica s-a impus in turneul de Divizia A organizat in weekend in sala „Constantin Jude” si au devenit campioni nationali. Astazi,…

- Intre 15 si 20 mai, la Barlad, va avea loc un stagiu de pregatire și selecție pentru Romania U18. Toți sportivii convocați au fost vazuți de catre Marius Tincu, directorul tehnic al Federației Romane de Rugby, in vizitele pe care le-a facut la cluburile din țara in timpul pandemiei pentru a lucra cu…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European, dupa ce a invins categoric, duminica, reprezentativa Austriei, intr-un meci in care trebuia sa obțina cel puțin un rezultat de egalitate.

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European – EHF EURO 2024, alaturi de Austria, Ucraina si Insulele Feroe, in urma tragerii la sorti efectuate joi seara, la Berlin. Primele doua echipe clasate in fiecare grupa se califica la turneul…

- Echipa nationala a Moldovei este in plina pregatire pentru primul meci oficial din acest an. "Tricolorii" s-au reunit in componenta deplina in cantonament, la Vadul lui Voda, cu trei zile inaintea partidei tur cu Kazahstanul din cadrul play-out-ului Ligii Natiunilor.