- Singura echipa din Timișoara care a adus un trofeu in 2019 este SCM Poli Timișoara. Echipa a caștigat Cupa Romaniei dupa 33 de ani și a participat și in cupele europene, insa a fost eliminata in turul secund preliminar al Cupei EHF. Gruparea banațeana a revenit pe parchet, dar fara doi titulari incontestabili.…

- SCM Poli Timișoara este pe val. Victorie dupa victorie in campionat și calificare in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, acolo unde maine alb-violeții vor sa mai faca un pas spre accederea in careul de ași. Dupa un inceput nefast de sezon, Poli și-a aratat adevarata valoare pe semicercul romanesc.…

- SCM Poli și-a luat ramas bun de la fani in acest an foarte bun pentru club, in cea mai buna maniera. Cu o victorie categorica in fața unui adversar de tradiție, Steaua. A fost 34-29, dupa 17-15 la pauza. The post Finiș in forța pentru handbaliștii de la Poli! Victorie clara cu Steaua appeared first…

- Dupa victoria exceptionala cu Dukla Liberec din Challenge Cup (3-0), prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj a mai obtinut o victorie importanta. Intr-un adevarat derby pentru locul 5, echipa de pe Timis a trecut de Belor Galati, formatie pregatita de Bogdan Paul, care in urma cu cateva sezoane…

- Handbalistii de la SCM Poli Timisoara s-au calificat fara probleme in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa ce s-a impus in deplasare, in fata divizionarei secunde CSU Pitesti cu 32-17. The post Fara probleme in Trivale! Calificare la pas pentru Poli appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- SCM Politehnica a castigat un important duel de clasament in Liga Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 25-21 in fata Bacaului si a incheiat prima parte a sezonului regular pe pozitia a 7-a. Timisorenii nu au avut un meci foarte usor, au fost condusi la pauza cu 13-11. In ziua in care Romania…

- Handbalistii de la Poli au invins intr-o restanta din Liga Zimbrilor, CSM Bucuresti. Dupa cum era de asteptat, partida a fost echilibrata, si dupa 14-14 la pauza, jocul s-a incheiat 27-26 pentru violeti, care au demonstrat ca pe teren propriu sunt greu de invins. The post Poli Timisoara bate CSM Bucuresti…

- SCM Politehnica Timișoara iși reia partidele oficiale cu un meci acasa, ce conteaza pentru etapa a 8-a a campionatului, dupa care va avea parte de cate doua deplasari legate, ambele in jumatatea estica a țarii. Violeții iși concentreaza atenția in pregatirea confruntarii cu CSM București. Cele doua…