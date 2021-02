Handbaliștii de la Poli au rămas pe locul 6, deși au pierdut din nou la masa verde Dupa o pauza destul de lunga, prima liga de handbal masculin s-a reluat cu partidele etapei a 18-a, a treia din retur. SCM Poli Timișoara trebuia sa joace la București, cu Buzau, echipa in fața careia pierdea neașteptat in prima parte a campionatului. Meciul a fost anulat dupa ce banațeanii au avut din nou probleme ... The post Handbaliștii de la Poli au ramas pe locul 6, deși au pierdut din nou la masa verde appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre echipele masculine de handbal SCM Poli Timisoara si HC Buzau, programata sambata, 27 februarie, in Sala Rapid din Bucuresti, contand pentru etapa a 18-a a Ligii Nationale, nu se va mai disputa, dupa ce mai multi jucatori banateni (patru pozitivi si un suspect) sunt infectati cu virusul…

- CS Medgidia si HC Dobrogea Sud Constanta II participa in acest weekend la turneul de la Buzau al Diviziei A. Echipa masculina de handbal CS Medgidia a sustinut astazi primul meci de la turneul 3, de la Buzau, al Diviziei A, seria B, intalnind CNOPJ Bucuresti, in etapa a opta a campionatului, prima din…

- Naționala de rugby a Romaniei caștiga “la masa verde”, cu 28-0, victorie cu bonus ofensiv – 5 puncte, meciul cu Belgia din ultima etapa a ediției 2020 a Rugby Europe Championship. Decizia a fost luata de catre Colegiul Director al Rugby Europe, care s-a reunit astazi. Programata pentru data de 7 februarie,…

- La triajul epidemiologic, la intrarea in Sala "Gheorghe Romanldquo; din Cluj Napoca, un jucator constantean s a prezentat cu temperatura. Reprezentata, alaturi de CS Medgidia, a judetului Constanta in seria B a Diviziei A la handbal masculin, HC Dobrogea Sud Constanta II ar fi trebuit sa joace astazi…

- Prim-divizionara de handbal masculin SCM Poli Timișoara a incheiat turul de campionat pe locul 7 cu 8 victorii și 7 infrangeri, trei dintre acestea fiind insa la masa verde. Alb-violeții și-au depașit potențialul in meciurile cu Dobrogea Sud, CSM București și Steaua, dar au dezamagit crunt in partidele…

- Liga Zimbrilor programeaza miercuri și joi cea de a 14-a etapa a campionatului, organizata sub forma de turneu, la Sfantu Gheorghe. Prima surpriza a etapei vine din meciul CSM Fagaraș - Poli Timișoara, caștigat de ardeleni cu 25-24. Dunarea Calarași e la a treia neprezentare consecutiva din…

- Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara se intorc in locul devenit tradițional pentru desfașurarea turneelor de Liga Zimbrilor, la Sfantu Gheorghe, insa de data aceasta participa la o etapa imparțita in doua zile. Banațenii au meci maine (miercuri) cu CSM Fagaraș, de la ora 15,45, in Sepsi Arena.…

- Handbalistii alb-violeti au plecat spre capitala cu gandul la „reabilitare” dupa rezultatul dezastruos din meciul cu Focsani. SCM Politehnica o infrunta maine pe CSA Steaua, formație cu care se afla la egalitate de puncte, in sala „Rapid” din Bucuresti. Timisorenii au fost invinsi saptamana trecuta…