Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal de pe litoral s a impus la opt goluri in prima mansa a turului intai din European League. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a realizat o victorie clara, in aceasta seara, in mansa tur a primului tur a competitiei europene European League. HCDS a intalnit la Constanta…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va debuta in sezonul 2020 2021 pe 29 august, intr un meci international. HC Dobrogea Sud va debuta in noua competitie continentala inter cluburi European Handball League contra formatiei din Rusia HC Victor Stavropol, care s a clasat pe locul doi…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, crede ca descoperirea Turciei a unui mare zacamânt de gaze în Marea Neagra ar putea avea implicații și pentru România. Daca Turcia va construi repede infrastructura de evacuare a gazelor pentru aceasta descoperire, atunci aceasta ar putea…

- Basar Hacisuleymanoglu, 45 de ani, ramane fara doua terenuri din stațiunea Neptun (Constanța), dupa ce banca i le-a scos la licitație, in contul unui debit de 400.000 de euro, informeaza ziarul constanțean Replica. GE Garanți Bank SA a solicitat punerea in executare silita imobiliara a debitorului One…

- Politia si inspectorii DSP l-au amendat, duminica pe administratorul unui aqua park din statiunea Eforie Nord dupa ce s-a constata ca participantii unui eveniment organizat acolo nu respectau regulile de distantare sociala. Autoritatile s-au sesizat din oficiu dupa ce pe retelele de socializare…

- bull; Jucatorii formatiei de pe litoral vor efectua un stagiu de pregatire de zece zile Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a demarat astazi o noua etapa a pregatirii de vara, cantonamentul montan.Delegatia de pe litoral s a deplasat la Sighisoara, pentru un stagiu de zece zile.Inainte…

- Militarii din Garda de Onoare care au defilat ieri in Piața Roșie de la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei, se intorc in aceasta noapte acasa, unde urmeaza sa fie plasați in carantina pentru 14 zile. Declarația a fost facuta de ministrul Apararii, Alexadru Pinzari, in cadrul emisiunii Puterea a Patra…