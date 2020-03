Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun se antreneaza, in aceasta saptamana, la Sala Sporturilor, in vederea urmatorului meci din Seria B a Diviziei A. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie vor merge la Bucuresti, acolo unde, sambata, vor da piept cu ultima clasata, ACS Spartac UNEFS Bucuresti. Constantencele…

- In etapa a 20-a a Diviziei A la handbal masculin, in Seria B, formatia HC Dobrogea Sud II Constanta a evoluat in deplasare si a parasit terenul invinsa, cedand in confruntarea de la Bucuresti, cu CSM II, scor 30-38. HCDS II (antrenori George Buricea si Enis Murtaza) a fost depasita clar de adversara…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia asteapta cu nerabdare derby-ul din Seria B a Diviziei A, cu CSM Alexandria, programat duminica, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia. Gazdele sunt pe primul loc in clasament, cu 39 de puncte, in timp ce echipa din Alexandria ocupa…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia se pregateste pentru o noua confruntare dificila in Divizia A1. Fetele antrenate de Florin Voinea si Radu Began vor juca, sambata, de la ora 18.00, cu Rapid Bucuresti, in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”. Conducerea clubului din Medgidia ii indeamna pe toti suporterii…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud II Constanta au sustinut, la Sala Sporturilor, primul meci oficial al anului, in Divizia A, incheiat cu o infrangere, scor 30-34 (15-17), in compania celor de la CS Medgidia. „Debutul in 2020 s-a incheiat cu victoria Medgidiei, lidera Seriei B și candidata la promovare…

- Sambata, in etapa a 14-a din Divizia A1 de volei feminin, echipa CS Medgidia a castigat, pe teren propriu, in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” din Medgidia, partida cu formatia CSU Belor Galați, scor 3:0 (25:20, 25:18, 25:18). Au evoluat pentru CS Medgidia (antrenori Florin Voinea și Radu Began): Sara…

- In etapa a 16-a din Divizia A la handbal feminin, Seria B, echipa CSU Neptun Constanta a invins fara probleme ocupanta ultimului loc din clasament, ACS Spartac UNEFS Bucuresti. Partida disputata sambata, in Sala Sporturilor din Constanta, s-a incheiat cu victoria handbalistelor pregatite de Ion Ivan…

- Handbalistii de la Universitatea Craiova sunt in fata ultimului joc din acest an din campionat. Echipa lui Catalin Popescu va da piept, miercuri dupa-masa, cu o alta formatie din Oltenia, Constantin Brancusi Targu Jiu. Partida se va disputa in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ si va conta pentru…