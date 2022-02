Handbalistii de la CS Medgidia, infrangere la limita cu CSM Fagaras. Victoria era aproape a noastra“ In clasament, echipa din judetul Constanta se afla pe locul sapte, cu trei puncte, Echipa masculina de handbal CS Medgidia a jucat astazi in Divizia A, sustinand meciul din etapa a patra a turneului play off de promovare, in deplasare cu CSM Fagaras. Partida s a incheiat cu succesul la limita al gazdelor, scor 29 28, CSM Fagaras conducand si la pauza, cu 12 10. Victoria era aproape a noastra, dar finalul a fost mai greu de gestionat pentru laquo;pantereraquo;. Meciul a fost foarte intens si tens ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

