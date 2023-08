Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii alb-violeti vor disputa doua noi teste la finalul acestei saptamani, cu ocazia Cupei Poli. Doua echipe din Serbia și doua din Romania participa la ediția 2023. In prima zi, vineri, 18 august, se vor juca semifinalele: Ora 16.00, Universitatea Cluj – Metaloplastika Sabac Ora 18.00, SCM Politehnica…

- FOTO: Blajeanca Mihaela Blaga (CSU Alba Iulia), in finala la Europenele Under 20, dupa ce a caștigat seria la 3000 metri obstacole Mihaela Blaga, atleta din Blaj legitimata la CSU Alba Iulia, s-a calificat astazi in finala probei de 3000 de metri obstacole din cadrul Campionatului European Under 20…

- SCM Politehnica gazduieste traditionalul turneu amical de pe teren propriu – Cupa Poli – in perioada 18-19 august. Invitatele din acest an ale alb-violetilor sunt „U” Cluj, din Liga Nationala, respectiv Metaloplastika Sabac si Proleter Zrenjanin, din prima liga a Serbiei. Clujenii au statutul de nou…

- Finala de anul trecut s-a reeditat in „sferturi”, iar de aceasta data Ons Jabeur, 28 de ani, #6WTA, s-a impus in disputa cu Elena Rybakina, 24 de ani, #3WTA, 6-7 (5), 6-4, 6-1 dupa o ora și 53 de minute Pe Terenul Central, in reeditarea cu doua tururi mai devreme a finalei de anul trecut, Elena Rybakina…

- 30.000 de euro vor intra in contul concurentei de la Chefi la cutite care a castigat sezonul cu numarul 11. Este vorba despre Nina Hariton, din echipa lui Sorin Bontea, prima femeie care se impune in finala concursului culinar.Ea a intrat in finala alaturi de Paul Tudosescu si Laurentiu Neamtu.„Dati-mi…

- Echipa antrenata de Pep Guardiola, Manchester City, a pornit ca mare favorita in finala UEFA Champions League cu Inter Milano, finala disputata aseara la Istanbul.... The post Manchester City a caștigat Liga Campionilor! Pep Guardiola, la a treia „urecheata” din cariera appeared first on Special Arad…

- Fiind copil pe vremea conflictului din Kosovo din anii ’90, tenismenul sarb Novak Djokovic ințelege probabil foarte bine modul in care clivajele confesionale și religioase profunde care continua sa bantuie Balcanii pot duce foarte ușor la violența. In definitiv, Bosnia e locul in care au inceput ororile…

- SERBIA Zeci de mii de persoane au manifestat din nou sambata la Belgrad impotriva violentei, o miscare nascuta in urma a doua atacuri armate mortale care s-a transformat intr-o manifestatie de furie impotriva guvernului, noteaza AFP. In ciuda ploii torentiale, protestatarii purtand flori s-au adunat…