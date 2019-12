Handbalistele tricolore, umilite de Japonia la Campionatul Mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala feminina de handbal a Romaniei a suferit o noua infrangere usturatoare la Campionatul Mondial din Japonia.Fetele antrenate de Tomas Ryde au jucat, ieri, impotriva Suediei si au pierdut drastic. Dupa ce, la pauza, tabela arata 14-9 pentru nordice, Suedia a calcat si mai tare acceleratia…

- Romania a fost spulberata de Suedia, scor 22-34, intr-un meci disputat, marți, in grupa principala la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia.Tricolorele au fost depașite net de jucatoarele nordice, Romania neavand niciodata avantaj pe tabela de marcaj.Mai mult, echipa pregatita de tehnicianul…

- Handbalistele tricolore au reusit a doua victorie la Campionatul Mondial din Japonia, dupa 29-25 cu Senegal insa au facut din nou un joc foarte slab.Romania a avut in prima repriza un ecart maxim de sase goluri, 11-5 (min. 19), dar la pauza avantajul a fost de doar trei goluri, 14-11. Repriza secunda…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a obtinut o victorie neasteptat de dificila in fata Kazahstanului, cu 22-20 (14-11), marti, la Kumamoto, in Grupa C a Campionatului Mondial din Japonia. Tricolorele au reusit a doua victorie la Mondialul nipon, dupa 29-25 cu Senegalul, insa au facut din nou un…

- Romania a obținut prima victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin, scor 28-23 cu reprezentativa din Senegal. Cristina Neagu (31 de ani) a fost cea mai buna jucatoare de pe teren și indeamna la calm inaintea meciurilor decisive. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști…

- La Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, Romania va debuta, sambata, cu Spania, intr-un meci din grupa C a competiției.Pana atunci, fetele pregatite de suedezul Tomas Ryde se pregatesc de zor, handbalistele aflandu-se in Japonia de o saptamana, pentru adaptarea cu fusul orar din țara asiatica.In…

- Handbalistele echipei naționale combina in Japonia antrenamentele cu momentele de respiro. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. ...

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…