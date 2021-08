Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Handbal a dat publicitatii, marti, 29 iunie, programul Cupei Romaniei - feminin. Competitia va avea loc in perioada 24-29 august, la start fiind inscrise cele 14 echipe care evolueaza in Liga Nationala, plus CSU Cluj-Napoca. CS Rapid București este calificata direct in sferturile…

- Ediția 2020-2021 a Cupei Romaniei la handbal feminin nu s-a disputat in sezonul competițional amintit, fiind amanata pentru debutul sezonului 2021-2022, adica la finalul lunii august. La București, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finala. De asemenea, s-a stabilit și cine cu…

- Luni, 21 iunie 2020,, la sediul FR Handbal, a avut loc stabilirea ordinii de desfașurare a etapelor din cadrul Ligii Florilor MOL, pentru viitorul sezon competițional. SCM Rm. Valcea va incepe noul sezon cu un duel pe teren propriu, in compania formației SCM Craiova. Programul turului de campionat –…

- CS Minaur mai are de disputat trei meciuri, o singura victorie in meciurile acestei saptamani asigurandu-i titlul de vicecampioana a Romaniei in acest sezon. Azi, 31 mai, in direct pe TVR2, echipa din Baia Mare va juca impotriva SCM Gloria Buzau, la finalul acestei partide minauristele putand fi sigure…

- Sambata, 29 mai, la Sala Polivalenta din Bucuresti, sunt programate partidele contand pentru semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin. Dupa jocurile din sferturi, patru echipe au acces in „careul de asi”: HC Dobrogea Sud (29-24 cu SCM Politehnica Timisoara), Dinamo Bucuresti (34-32 cu CSM Bucuresti),…

- Vestea așteptata de toata lumea: Cele mai tari meciuri de handbal din week-end s-ar putea disputa cu spectatori! Antrenorii și jucatorii echipelor masculine calificate in Final Four-ul Cupei Romaniei FAN Courier așteapta cu nerabdare astazi anunțul oficial privind posibilitatea ca meciurile CS Dinamo…

- Formatia de pe litoral a invins SCM Politehnica Timisoara in partida de azi din sferturi.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a intrat astazi in careul de asi al Cupei Romaniei, calificandu se in turneul Final Four, dupa ce a trecut in sferturi de SCM Politehnica Timisoara.Partida s…

- Turul 3 din Cupa Romaniei la handbal masculin se disputa joi, 27 mai, in Sala Rapid, dupa urmatorul program: AHC Dobrogea Sud Constanța – SCM Politehnica Timișoara (joi, 27 mai, ora 10.30, sala Rapid) CS Minaur Baia Mare – CSM Bacau (joi, 28 mai, ora 13.10, sala Rapid) AHC Potaissa Turda – Steaua București…