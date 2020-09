Stiri pe aceeasi tema

- Atletii Razvan Roman si Florentina Budica sunt lideri la decatlon, respectiv heptatlon, dupa probele desfasurate duminica, in prima zi a Campionatelor Nationale de probe combinate, gazduite de Stadionul ''Iolanda Balas Soter'' din Bucuresti, potrivit site-ului FRA. Razvan George Roman…

- REȘIȚA – Chiar daca nu vor putea sa-i susțina momentan din tribuna pe fotbaliștii antrenați de Alex Pelici, suporterii pot ajuta clubul financiar prin intermediul cardurilor de fidelitate! Cardurile de fidelitate CSM Reșița pot fi achiziționate de la birourile din Valea Domanului, zilnic, de luni pana…

- REȘIȚA – Luptatorul reșițean Erich Loidl a participat recent la un stagiu de pregatire al lotului național, la Costinești. Pana la sfarșitul acestui an, acesta va mai participa la alte doua stagii de pregatire cu cei mai buni luptatori din Romania, la Targu Mureș și Izvorani! „Pregatirea a fost cam…

- Trupul unui barbat in varsta de 29 de ani a fost gasit carbonizat in urma unui incendiu izbucnit la locuinta acestuia din Resita. Conform primelor informatii, barbatul respectiv ar fi fost ucis, iar apoi incendiat. In acest caz anchetatorii vor audia patru persoane, intre care si minori, potrivit…

- CARAS-SEVERIN – Primarul Resitei are, fara doar si poate, o mentalitate de invingator. Iar asta se vede si in declaratiile legate de ce rezultate asteapta de la liberali, in urma apropiatelor alegeri! „Facem sondaje, ce va pot eu confirma este faptul ca Partidul National Liberal, in Caras-Severin, in…

- REȘIȚA – In aceasta perioada se efectueaza lucrari la stadionul de atletism din cartierul Govandari, iar unii dintre sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Reșița inca se pregatesc separat, in aer liber! „Stadionul de atletism este intr-un proces de refacere a pistei. Vom impraștia aproximativ…

- In urma rezultatelor obținute la finalul sezonului competițional 2019-2020 de echipele de handbal din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare – clasarea pe locul 3 in Liga Florilor, respectiv Liga Zimbrilor, ambele grupari și-au asigurat participarea in ediția 2020-2021 a cupelor europene. Echipa feminina…

Dupa Radu Lazar și Gica Cintec, a venit randul lui Cristi Ghița sa semneze prelungirea contractului cu Potaissa Turda.