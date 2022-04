Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistele de la U Cluj au caștigat, miercuri, 6 aprilie, meciul cu CSU Oradea, din etapa a 20-a, a Divizia A Seria B.Scorul final a fost 30 la 25, pentru clujence. Acestea au condus și la pauza, cu scorul de 14 la 11, fiind in controlul meciului.CS U Cluj ocupa locul 2 in Divizia A Seria B,…

- Unirea Alba Iulia – ACS Craciunel 4-0 (3-0) | Trei “stranieri”, in probe la divizionara terța Un amical de moral pentru divizionara terța a fost jocul de la Oarda de Jos, caștigat de Unirea Alba Iulia cu scorul de 4-0 (3-0) cu ACS Craciunel (penultima clasata in Seria a 2-a a Ligii a 5-a). Scorul a…

- Jucatoarea din Constanta a castigat primul set, dar le a cedat apoi pe urmatoarele doua. Simona Halep a disputat astazi semifinala turneului de la Dubai, in care a intanit o pe Jelena Ostapenko. Partida s a incheiat cu victoria lui Ostapenko, in trei seturi, dupa ce Simona a castigat primul set.Scorul…

- Formația CSU II din Suceava a inceput perfect play-off-ul pentru tineret al Diviziei A. Dupa victoria clara cu HC Pietricica Neamț, din prima etapa, echipa antrenata de Vasile Boca și Ioan Tcaciuc s-a impus și in duelul cu CSM II Vaslui, din runda secunda. Tinerii handbaliști suceveni au ...

- AC Milan a caștigat „Derby della Madonnina”! „Rossonerii” au invins rivala din oraș Inter in cel mai așteptat meci din cadrul etapei a 24-a a Seriei A. Milan s-a impus dramatic cu scorul de 2-1 dupa ce a fost condusa cu 1-0.

- U-Banca Transilvania a invins, sambata seara, pe marea rivala, CSM CSU Oradea, dupa un coș reușit de Patrick Richard in ultima secunda de joc.Scorul a fost 81 la 79. Finalul a fost incendiar, intrucat Kris Richard a izbutit un coș cu fault de la trei puncte și a egalat la 79. Ultima posesie a revenit…

- Dupa tur, LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș – locul al 3-lea la junioare 1 Dupa o stagiune cu probleme, in care pandemia de coronavirus a ingreunat considerabil activitatea clubului, in aceasta ediție, 2021/2022 LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș are trei echipe in campionatele naționale de handbal feminin, la nivel…