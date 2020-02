Handbalista Siraba Dembele, căpitanul echipei Franţei, va evolua la CSM Bucureşti Dembele mai are contract cu Toulon pana in 2021, dar sursa citata a precizat ca jucatoarea va veni la finalul acestui sezon in Romania. In varsta de 33 de ani, Siraba Dembele nu a mai evoluat pentru actuala ei formatie din 3 aprilie 2019. In noiembrie, ea a devenit mama. Jucatoarea doreste sa revina pe teren pana la finalul actualului sezon, pentru a putea evolua la Jocurile Olimpice de la Tokyo (24 iulie - 9 august). In palmaresul handbal (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

