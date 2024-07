Suceveanul Adrian Chiruț se afla in fața unei noi provocari. Tehnicianul in varsta de 40 de ani va pregati in urmatorul sezon divizionara secunda de handbal feminin CS Activ Prahova Ploiești, obiectivul fiind promovarea și menținerea in Liga Florilor. „Este un proiect foarte ambițios la Ploiești și din acest motiv am ales sa-mi continui aici […] The post Handbal. Suceveanul Adrian Chiruț, la un nou inceput de drum first appeared on Suceava News Online .