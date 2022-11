Stiri pe aceeasi tema

- Romania - Muntenegru, meci contand pentru Grupa Principala II de la Campionatul European de handbal feminin, este programat, marti, 15 noiembrie, de la ora 19:00, in „Boris Trajkovski Sports Center” din Skopje (Macedonia), si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Campioana olimpica en titre, Franta, a invins selectionata Muntenegrului cu scorul de 27-19 (12-9), duminica, la Skopje, intr-un meci din a doua grupa principala a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, anunța news.ro. …

- Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Franta, campioana olimpica en titre, cu scorul de 35-21 (17-11), luni seara, la Skopje, in Grupa C a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, informeaza Agerpres. Fii…

- Iulia Dumanska (26 de ani) a avut o prima reacție dupa lovitura grava din meciul Romania - Țarile de Jos, de la Campionatul European de handbal feminin. Campionatul European de Handbal din 2022 se desfașoara intre 4 și 20 noiembrie, in Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord„Tricolorele” fac parte…

- Campionatul European de handbal feminin a debutat cu o surpriza. In grupa B, Danemarca a fost invinsa de Slovenia, scor 26-28. Campionatul European de Handbal din 2022 se desfașoara intre 4 și 20 noiembrie, in Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord„Tricolorele” fac parte din grupa C, alaturi de Franța,…

- Romania disputa astazi, de la ora 18:00, penultimul amical inaintea Campionatului European de handbal feminin. Adversara este Ungaria, intr-un meci disputat la Tatabanya. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și transmisa pe platforma de streaming Voyo. Campionatul European de handbal feminin este programat…

- Florentin Pera, selecționerul naționalei de handbal feminin, spune ca elevele lui au fost supuse unui control anti-doping la scurt timp dupa ce Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) a anunțat ca a fost depistata pozitiv la US Open. Campionatul European de handbal feminin este programat in perioada 4-20…

- LA LOT… Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei se pregatește pentru Campionatul European din Macedonia de Nord, Muntenegru și Slovenia, care se va desfașura in perioada 4-20 noiembrie. Vasluianca Lorena Ostase (pivot, Rapid București) a fost inclusa de selecționerul Florentin Pera in lotul de…