Handbal - România are doi reprezentanți în structurile EHF

Forul european de handbal (EHF) a derulat, vineri, alegerile din structurile sale de conducere pentru mandatul 2021-2025. Sase candidati din Romania s-au inscris pentru diferite functii, insa doar doi au trecut de voturi: Cristina Varzaru si fostul arbitru international Sorin Dinu. Presedintele FRH, Alexandru Dedu, a depus doua candidaturi, dar nu a fost ales, noteaza news.ro.

Fosta internationala Cristina Varzaru, in prezent secretar general al FR Handbal, a fost aleasa in functia de membru in Comitetul natiunilor la feminin (a 6-a optiune), iar fost arbitru Sorin Dinu va fi noul vicepresedinte…