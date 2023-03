Handbal: Prima victorie pentru CS Medgidia in turneul play-off de promovare?

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta a disputat meciul din etapa a 19 a a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSM Vaslui. Partida s a jucat in Sala Sporturilor "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia, iar formatia de pe litoral s a impus cu 38 24 16 14 , inregisstrand al 14 lea succes din acest…

- Sansa uriasa pentru voleibaliștii de la CSM Constanta pentru a face inca un pas spre calificarea in play-off-ul Diviziei A1.Dupa victoria cu Știința București, din runda precedenta, miercuri, 22 februarie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, in etapa a 19-a, jucatorii antrenați de Razvan Parpala și…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a pierdut si al treilea meci disputat in turneul play off de promovare in Liga Nationala si se afla pe locul sapte din opt , fara niciun punct, dupa trei runde.Formatia pregatita de Adrian Georgescu si Ionut Deli Iorga a cedat cu 29 36 16 19 in deplasare cu CSM…

- Pregatita de Adrian Georgescu si Ionut Deli Iorga, formatia din Medgidia a pierdut si al doilea meci jucat in turneul play off de promovare, 35 40 pe teren propriu cu CS Universitatea Cluj. Echipa masculina de handbal CS Medgidia, aflata pe locul sapte in turneul play off de promovare in Liga Nationala,…

- In prima runda, CS Medgidia a cedat in deplasare, scor 34 39 19 19 , contra formatiei CSM Resita, astfel ca, dupa un meci, echipa din judetul Constanta se afla pe locul cinci in clasament.Echipa masculina de handbal CS Medgidia disputa duminica, 12 februarie, al doilea meci din turneul play off de promovare…

- Primele meciuri ale echipei feminine de volei-speranțe CS Medgidia, din cadrul turneului de Campionat National de la Cernavoda, au adus o victorie, dar și cu o infrangere. Fetele Nicoletei Cangea au caștigat cu 3-2 partida cu CS Axiopolis și s-au vazut infrante de CSS 1 Constanța cu același scor, 2-3.…

- Echipa masculina de volei CSM Constanta sustine astazi primul meci oficial din 2023, intalnind pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, SCM U Craiova. Partida conteaza pentru etapa a 12 a a Diviziei A1 si incepe la ora 19.30. Formatia de pe litoral a pregatit acest meci…

- Calificata deja la turneul play off de promovare in Liga Nationala, echipa de handbal CS Medgidia a incheiat sezonul regular al Diviziei A cu o victorie. Sala Sporturilor "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia a gazduit meciul de handbal dintre echipele masculine CS Medgidia si CS Dinamo Bucuresti DivA,…