Potaissa Turda va participa in acest week-end la unul dintre cele mai puternice turnee amicale pe care țara noastra le gazduiește in aceasta vara.

Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 28-31, in fața celor de la CSU Suceava, in ultima partida a memorialului „Lascar Pana".

Potaissa Turda s-a impus in aceasta seara, scor 33-31, in fața celor de la Poli Timișoara, in a doua etapa a memorialului „Lascar Pana", competiție ce se desfașoara la Baia Mare.

Echipa naționala de handbal masculin (Under 18) va participa incepand de astazi la Campionatul European, rezervat categoriei lor de varsta. Potaissa Turda are doi reprezentanți in lotul deplasat in...

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 31-29, in fața celor de la CSM Fagaraș in primul meci amical al verii.

Echipa naționala U-20 a Romaniei a terminat pe locul 14 Campionatul European ce s-a desfașurat in ultimele doua saptamani, in Slovenia. Potaissa Turda a avut doi reprezentanți in naționala Romaniei:...

Meciurile echipei naționale U-20 a Romaniei de la Campionatul European din Slovenia, vor putea fi urmarite, in direct, pe internet. Potaissa Turda are doi jucatori care vor participa la Europene,...

- Odata cu reunirea lotului echipei Potaissa Turda, la sala „George Barițiu” a avut loc și o conferința de presa, unde au fost prezenți președintele clubului turdean, Flaviu Sasaeac și primarul Municipiului Turda, Cristian Matei.