Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 33-34, pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, intr-o partida ce a contat pentru etapa a IV-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii au inceput bine jocul și au reușit sa se distanțeze la 3-1 (min 7), reușind chiar sa mareasca diferența (5-2, min 10), pe fondul unui joc…

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 26-28, pe teren propriu, in fața celor de la CSM București, intr-o partida ce a contat pentru etapa a III-a, din Liga Zimbrilor. Primul gol a venit in minutul 3, Turda reușind sa marcheze prima, prin Gabi Dumitriu. A urmat apoi o reacție buna a CSM-ului, care a…

- Potaissa Turda va evolua astazi, incepand cu ora 12:30, contra celor de la CSM București, in cea de-a patra partida amicala din aceasta vara. Turdenii au caștigat duelul cu CSM Sighișoara, iar apoi au pierdut urmatoarele doua jocuri amicale, la Minaur Baia Mare și Dinamo București, ambele partide fiind…

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 23-32, duelul contra celor de la Minaur Baia Mare, in finala turneului amical ce s-a jucat in sala „Lascar Pana”. Prima repriza a fost mai echilibrata, baimarenii intrand cu un avantaj de doua goluri la pauza (13-15). In partea a doua, Turda a rulat tot lotul avut…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 16:00, contra celor de la Poli Timișoara. Meciul se va desfașura in sala „Lascar Pana” și este prima semifinala a turneului de tip Final Four. La turneu mai participa Minaur Baia Mare și CSM Sighișoara. Programul turneului: Vineri, 16:00, Potaissa Turda…

- Potaissa Turda va evolua la finalul acestei saptamani in primul turneu amical din aceasta vara. Turdenii vor evolua in sala „Lascar Pana” din Baia Mare, la turneu urmand sa participe alte trei formații: Minaur Baia Mare, Poli Timișoara și CSM Sighișoara. Se va disputa in sistemul Final-Four, Potaissa…

- Clubul AHC Potaissa Turda a dat publicitații lista cu partidele amicale din aceasta vara. Dupa o perioada de pregatire fizica intensa, turdenii vor merge la finalul lunii la Baia Mare, pentru primul turneu amical din aceasta vara. Apoi, va urma o noua deplasare, la București, pentru meciurile cu Dinamo…

- Jucatorii de la AHC Potaissa Turda au revenit astazi la antrenamente, prima ședința fiind programata in sala „Gheorghe Barițiu” din Turda. Au fost prezenți trei dintre cei patru noi jucatori ai magnificilor. Singurii absenți motivați fiind Alex Ghivil și Mohammad Reza Oraei. A fost un antrenament de…