- Potaissa Turda va evolua astazi, de la ora 18:00, contra celor de la Dinamo București, intr-o partida amicala ce se va juca in sala „Dinamo”. Este cel de-al treilea meci amical pentru Potaissa, dupa cele doua jucate la Baia Mare. Va fi un meci in care campioana ultimelor ediții din Liga Zimbrilor, Dinamo…

- Potaissa Turda a pierdut azi, scor 25-26, pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, in cel de-al doilea amical din aceasta vara. Turdenii s-au vazut conduși la pauza cu patru goluri, 16-12. In partea a doua elevii antrenați de Horațiu Gal au reușit sa revina, insa victoria le-a aparținut gazdelor, scor…

- Potaissa Turda va evolua miercuri, 10 august, pe terenul celor de la Dinamo București, intr-o partida amicala. Turdenii au fost invitați de catre Dinamo pentru a disputa acest amical, in care campioana Romaniei iși va prezenta lotul pentru sezonul 2022-2023. Potaissa Turda va disputa primul turneu amical…

- Azi s-a tras la sorti tintarul pentru sezonul 2022-2023 din Liga 2. Prima etapa are loc pe 6 august. Sezonul regular va avea 19 etape si se va juca doar in sistem tur In play-off se vor califica primele 6 echipe. Dinamo, aflata la primul sezon in Liga 2, va juca in deplasare in prima etapa, pe terenul…

- Potaissa Turda nu a avut noroc la tragerea la sorți pentru turul I preliminar in EHL, urmand sa evolueze contra unuia dintre cei mai puternici adversari, suedezii de la IK Savehof. Primul meci va avea loc in Suedia, pe 27 sau 28 august, urmand ca returul sa se joace la Turda, o saptamana mai tarziu.…

- Astazi, in sala „Gheorghe Barițiu” s-a desfașurat primul antrenament al jucatorilor de la Potaissa Turda din noul sezon. De la antrenament nu au lipsit nou-veniții: Mihai Popescu, Luka Groff și Janja Vojvodic. Din pacate, turdenii nu au scapat de accidentari, Cintec, Szoke și Ghița fiind indisponibili…

- Clubul AHC Potaissa Turda a anunțat cel de-al treilea transfer din aceasta vara. Sarbul Janja Vojvodic, care evolueaza pe postul de coordonator de joc, va evolua in urmatoarea perioada pentru Potaissa Turda. Vojvodic (27 ani) a mai evoluat in Liga Zimbrilor pentru Minaur Baia Mare, Universitatea Cluj…