Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 28-34, in fața celor de la Minaur Baia Mare, intr-o partida care a contat pentru prima etapa a memorialului „Lascar Pana".

Potaissa Turda a caștigat memorialul „Mihai Mironiuc", competiție ce s-a desfașurat la Suceava, reușind sa se impuna in toate cele trei partide disputate.

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 25-22, contra celor de la CSU Suceava, in cea de-a doua partida de la memorialul „Dumitru Bernicu", competiție ce se desfașoara la Suceava.

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 31-29, in fața celor de la CSM Fagaraș in primul meci amical al verii.

Potaissa Turda va participa incepand de maine, pana sambata, la memorialul „Dumitru Bernicu" din Suceava.

- Romania a dat lovitura chiar de la primul meci la Campionatul Mondial de tineret care se desfasoara in Slovenia. Baietii lui Sandu Iacob au invins Islanda cu 29-19 intr-un meci din Grupa A, informeaza Mediafax.Nationala de tineret s-a exprimat cu mult curaj in fata unei echipe care nu a ratat…

- Echipa de juniori 1 a Potaissei Turda s-a impus astazi, scor 32-27, in fața celor de la CS Știința Municipal Bacau, in prima etapa a turneului final ce se desfașoara la Sfantu Gheorghe. Read More...

- Spaniolul Xavier Pascual, selectionerul nationalei de handbal masculin a Romaniei, a convocat un lot de 23 de jucatori pentru barajul cu Macedonia, pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2019. Sapte dintre jucatorii convocati evolueaza la echipe din strainatate, iar restul in Liga Nationala.…