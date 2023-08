Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 23-32, duelul contra celor de la Minaur Baia Mare, in finala turneului amical ce s-a jucat in sala „Lascar Pana”. Prima repriza a fost mai echilibrata, baimarenii intrand cu un avantaj de doua goluri la pauza (13-15). In partea a doua, Turda a rulat tot lotul avut…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 16:00, contra celor de la Poli Timișoara. Meciul se va desfașura in sala „Lascar Pana” și este prima semifinala a turneului de tip Final Four. La turneu mai participa Minaur Baia Mare și CSM Sighișoara. Programul turneului: Vineri, 16:00, Potaissa Turda…

- Potaissa Turda va evolua la finalul acestei saptamani in primul turneu amical din aceasta vara. Turdenii vor evolua in sala „Lascar Pana” din Baia Mare, la turneu urmand sa participe alte trei formații: Minaur Baia Mare, Poli Timișoara și CSM Sighișoara. Se va disputa in sistemul Final-Four, Potaissa…

- Incepand de maine, pana duminica, sala „Polivalenta” din Focșani, va gazdui turneul final al juniorilor 1, competiție unde Turda este una dintre favorite. Potaissa Turda s-a calificat la turneul final o linie de clasament perfecta, avand victorii in toate partidele disputate pana in aceasta faza a competiție.…

- Echipa de juniori III de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, a obținut medaliile de argint la turneul final ce s-a disputat la Craiova. Turdenii au pierdut, scor 28-31, in fața celor de la TEC București. A fost un meci „mutilat”, turdenii incheind meciul cu 10 eliminari…

- Juniorii III de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, s-a calificat in finala naționala rezervata grupei lor de varsta! Turdenii au trecut in semifinale de una dintre cele mai puternice centre de copii și juniori din țara, LPS Suceava. Partida disputata in sala „Polivalenta”…