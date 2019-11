Stiri pe aceeasi tema

- CSM Fagaraș a caștigat, cu scorul 30-29 (14-14), meciul cu Potaissa Turda, producand astfel surpriza etapei a 11-a din Liga Naționala de handbal masculin. Este a treia victorie a sezonului pentru fagarașeni, dar și a doua mare surpriza pe care o produc, dupa ce la inceputul acestei luni au…

- CS Dinamo Bucuresti a castigat derby-ul cu CS Minaur Baia Mare, pe care a invins-o cu scorul de 33-28 (18-17), in etapa a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin, si a revenit in fruntea clasamentului. In urma acestei victorii, CS Dinamo a trecut pe primul loc cu 24 puncte, fiind urmata…

- HC Zalau a invins pe teren propriu cu scorul de 24-20 (14-9), echipa HC Dunarea Braila, intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Intr-un alt meci, CS Minaur Baia Mare a intrecut AHCM Slobozia cu scorul de 28-25 (16-11). In clasamentul…

- CSM Vaslui a invins-o pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 28-24 (13-11), marti, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Poli a inceput foarte bine si a condus cu 3-0, controland meciul in prima sa treime, conducand ultima oara cu cu 9-8…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o dramatic pe CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 27-26 (15-14), miercuri, la Chiajna, intr-un meci din etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana en titre a suferit prima infrangere in acest sezon, dupa 7 victorii consecutive in campionat, una in Supercupa…

- AHC Potaissa Turda a suferit prima infrangere din actualul sezon al Ligii Nationale de handbal masculin, duminica, in fata formatiei AHC Dunarea Calarasi, care s-a impus pe teren propriu cu scorul de 30-21 (18-10), in etapa a patra. Dragos Hantaru, golgheterul la zi al campionatului, a…

- Campioana CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe vicecampioana AHC Dobrogea Sud cu scorul de 29-27 (13-13), duminica, in Soseaua Stefan cel Mare, in derby-ul etapei a 3-a a Ligii Nationale de handbal masculin.

- SCM Craiova a reusit o victorie dramatica in meciul cu HC Zalau, cu scorul de 27-26 (12-16), miercuri, in Sala Polivalenta din Craiova, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de handbal feminin. Ana-Maria Ticu a marcat golul victoriei in ultimul minut de joc, dar HC Zalau a avut ultimul atac.…