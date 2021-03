Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin a Suediei a invins, marti, pe teren propriu, reprezentativa Muntenegrului, scor 27-24 (15-13), intr-un meci jucat in devans la etapa a IV-a a grupei a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2022, din care face parte si Romania. In urma victoriei,…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei a plecat, marti, 9 martie, spre Kosovo, pentru meciul din preliminariile Campionatului European, programat miercuri, 10 martie, la Pristina. Duminica, 14 martie, tricolorii intalnesc din nou codașa grupei, dar pe teren propriu, la Sala Polivalenta din București.…

- Prima reprezentativa de handbal masculin a Romaniei joaca in preliminariile Campionatului European din 2022. Cel dintai duel Kosovo-Romania se transmite pe TVR 1 miercuri, 10 martie, de la 20:30, iar returul Romania-Kosovo duminica, 14 martie, ora 18:00, tot pe TVR 1. Romania se afla pe locul 2 in grupa…

- Selecționerul echipei naționale U21 a trimis faxurile de principiu pentru șapte jucatori care evolueaza in afara Romaniei, in vederea convocarii lor pentru turneul final Euro 2021. Reprezentativa Under 21 a Romaniei va participa in perioada 24-30 martie la faza grupelor Campionatului European…

- Echipa naționala de seniori are șanse mari sa se califice la turneul final al Campionatului European de anul viitor (din Ungaria și Slovacia), iar urmatoarele meciuri din grupa sunt cele cu Kosovo. Echipa pregatita de Rareș Fortuneanu și Adrian Petrea se reunește joi, la București, unde se va pregati…

Cristi Ghița, Roland Thalmaier, Huba Talas și Gabriel Dumitriu au fost convocați la echipa naționala a Romaniei, pentru dubla cu Kosovo, din cadrul preliminariilor Campionatului European de handbal...

- Selectionerul echipei nationale feminine de handbal a Romaniei, Adrian Vasile, a anuntat strategia pe care o va avea pentru turneul preolimpic din luna martie din Muntenegru. ''Avem in fata noastra un turneu preolimpic care este o sansa fantastica de a ne putea califica la Jocurile Olimpice…

- Norvegia - Danemarca, semifinala ”nordica” a Campionatului European de handbal feminin, unde nationala României a încheiat pe locul 12, va avea totusi reprezentare tricolora, prin arbitrele Cristina Nastase - Simona Stancu.Meciul va avea loc sâmbata, de la ora 21:30.În…