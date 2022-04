HANDBAL MASCULIN – Minaur vrea cat mai în față în Liga Zimbrilor E greu pentru Minaur sa lupte pe trei fronturi, insa aici se vede valoarea unei echipe. In acest weekend echipa de handbal masculin va juca pe teren propriu cu CSM București, in cadrul etapei cu numarul 23 din Liga Zimbrilor. CS Minaur are acum șansa de a prinde top 3 in campionat, in EHF Euro Cup joaca in semifinale, iar in Cupa Romaniei joaca in turul al doilea impotriva celor de la CSM Sighișoara saptamana viitoare. Meciurile din semifinalele EHF Euro Cup sunt programate pentru finalul lunii aprilie, in 23, respectiv 30 aprilie. Etapa 23 CS Minaur Baia Mare – CSM București (sambata, 2 aprilie,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

