Handbal masculin: Minaur invinge pe Poli Timisoara

Minaur s-a calificat in sferturile Ligii Nationale, dupa o victorie categorica impotriva Politehnicii Timisoara. Partida s-a terminat 31-23. Meciul a inceput cu un moment tensionat. Doi sarbi au fost la un pas de bataie in minutul 4, dar spiritele s-au calmat in cele din urma. Apararea lui Minaur si portarul Razvan Pop au avut o perioada de gratie – nu au luat gol an ultimele 10 minute din prima repriza. Minaur a castigat cu 31-23, dar nu are timp de sarbatoare. Nou-promovata va juca in sferturi cu rivala de o viata, Steaua, castigatoarea sezonului regulat. Celelalte sferturi ale Ligii Nationale…